«Выжившие»: Туск и фон дер Ляйен посетили границу с Белоруссией, пока Лукашенко в Китае

Польский премьер Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на настоятельные предостережения службы безопасности, решили посетить границу с Белоруссией, как сообщает радиостанция RMF 24, цитируя слова самого Туска.

Оба европейских политика встретились в Подляском воеводстве, которое расположено прямо на границе между Польшей и Белоруссией.

Дональд Туск в интервью для СМИ заявил, что перед его визитом в регион ему советовали изменить место проведения или вовсе отказаться от поездки, так как рядом были замечены белорусские военные с оружием. Однако Туск отверг эти предупреждения и продолжил запланированный визит.

На встрече Туск и фон дер Ляйен отметили «нерушимую солидарность» Польши и ЕС в вопросах безопасности. Польский премьер также подчеркнул важность укрепления границы с помощью европейских денежных средств.

«Мы здесь, чтобы продемонстрировать настоящую европейскую решимость. <...> И мы выжили», — подчеркнул премьер-министр.

В Сети уже высмеяли все произошедшее. Как заметили пользователи по обе стороны границы, Туск и его спутница решились побывать на белорусском кордоне, улучив момент, когда президент Александр Лукашенко находится в Китае на встрече лидеров стран-членов ШОС.