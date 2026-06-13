Вредитель с запасом прочности: колорадский жук переживает неблагоприятные годы

Колорадский жук может сохранять жизнеспособность даже при отсутствии кормовой базы. По словам профессора Смоленского государственного университета Михаила Гильденкова, насекомое способно впадать в состояние супердиапаузы и находиться в нем до трех лет, а затем вновь активизироваться при улучшении условий.

Как рассказал РИА Новости заведующий кафедрой биологии и химии СмолГУ, доктор биологических наук Михаил Гильденков, главная особенность колорадского жука — высокая способность к выживанию. Если на участке исчезает картофель или условия становятся неблагоприятными, вредитель может перейти в состояние супердиапаузы и оставаться в нем до трех лет.

После восстановления подходящих условий насекомое возобновляет активность. По словам ученого, личинка и взрослый жук являются стадиями одного организма, а обычный жизненный цикл от яйца до гибели взрослой особи занимает около года. Однако длительная диапауза способна увеличить продолжительность жизни жука в несколько раз.

Биолог подчеркнул, что именно эта способность делает колорадского жука особенно устойчивым вредителем и осложняет борьбу с ним на приусадебных участках.

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