Некоторые ведомства германского правительства применяют для связи сервис, которым воспользовались высокопоставленные офицеры, чей разговор был перехвачен. Об этом сообщает Wall Street Journal .

Уточняется, что это сервис Cisco WebEx, используемый для конференц-коллов.

Отмечается, что данный инцидент должен стать для властей страны сигналом к действию.

Подчеркивается, что в связи с перехватом разговора передача ракет Taurus Киеву менее возможна.

Напомним, что вчера главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, где высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают планы по атаке Крымского моста.