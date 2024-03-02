Wall Street Journal: ведомства Германии активно используют сервис, в котором была перехвачена беседа военных
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Некоторые ведомства германского правительства применяют для связи сервис, которым воспользовались высокопоставленные офицеры, чей разговор был перехвачен. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Уточняется, что это сервис Cisco WebEx, используемый для конференц-коллов.
Отмечается, что данный инцидент должен стать для властей страны сигналом к действию.
Подчеркивается, что в связи с перехватом разговора передача ракет Taurus Киеву менее возможна.
Напомним, что вчера главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, где высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают планы по атаке Крымского моста.