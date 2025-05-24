WP: Маск уйдет из политики из-за возникших трудностей в достижении результатов

Илон Маск, бизнесмен, занимающий должность в администрации президента США, связанную с вопросами эффективности государственного управления, решил не строить политическую карьеру, о чем пишет The Washington Post.

По информации из источников, одна из причин — это тревога за свою безопасность и сложности в достижении значимых результатов.

«Политика занимала центральное место в личности Маска на протяжении большей части прошлого года, но его последняя одержимость исчезла в разочаровании из-за личных издержек и трудностей в достижении результатов (…) Маск также глубоко обеспокоен личной безопасностью себя и своей семьи», — пишет издание.

В WP также отмечается, что Илон Маск не был готов к такой негативной реакции со стороны жителей США на свою персону и компании, включая случаи агрессии на объектах Tesla.

В ходе интервью с Bloomberg, которое состоялось в рамках Катарского экономического форума, Илон Маск объявил о своём намерении покинуть пост. Он подчеркнул, что считает, что сделал всё, что было в его силах, и теперь пришло время двигаться дальше.