WP: После саммита на Аляске ведущего эксперта ЦРУ по РФ лишили допуска к секретной информации

По данным The Washington Post, после российско-американского саммита, состоявшегося на Аляске, высокопоставленный специалист ЦРУ по России была временно лишена доступа к конфиденциальной информации.

По информации, опубликованной в газете, 19 августа сотрудница Центрального разведывательного управления США, проработавшая там 29 лет, была лишена доступа к секретной информации. На тот момент она готовилась к командировке в Европу, где ей предстояло занять «престижную должность», назначение на которую было одобрено директором ЦРУ.

Издание не раскрывает имя сотрудницы ЦРУ, а также причины, по которым женщина была лишена доступа к секретным документам.

15 августа состоялась встреча на Аляске между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в ходе которой обсуждались перспективы урегулирования конфликта на Украине. Обе стороны дали позитивную оценку итогам саммита. Российский президент выразил уверенность в возможности достижения мирного решения, подчеркнув заинтересованность России в долгосрочном и устойчивом урегулировании.

Со своей стороны, американский лидер сообщил о достижении консенсуса по многим ключевым аспектам украинского вопроса, указав, однако, на наличие остающихся разногласий. В интервью Fox News в тот же день Трамп заявил, что дальнейшая возможность достижения соглашения теперь всецело зависит от позиции Владимира Зеленского.

