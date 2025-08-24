Yonhap: не менее 30 военных КНДР пересекли границу Южной Кореи

Сеул заявил о пересечении границы военными КНДР

Фото: [freepik.com]

24 августа агентство Yonhap сообщило, что около 30 военнослужащих КНДР пересекли границу Республики Корея.

Южная Корея неоднократно предупреждала солдат КНДР о пересечении границы, но они не реагировали.

«Около 30 солдат КНДР недавно пересекли межкорейскую границу, что вызвало предупредительные выстрелы со стороны Южной Кореи», — говорится в публикации.

По информации, предоставленной Группой расследования комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) по перемирию (UNCMAC), данные сведения подтвердились.

