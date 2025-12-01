За кулисами дипломатии: Трамп увидел «хороший шанс» для сделки по Украине
Трамп заявил о «хорошем шансе» на заключение сделки по Украине
Фото: [istockphoto.com/narvikk]
Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу перспектив урегулирования, основанного на диалоге с украинской стороной.
«Есть хороший шанс на заключение сделки», — отметил американский лидер, общаясь с прессой.
Переговоры между делегациями США и Украины, продолжавшиеся с перерывом порядка двух часов, завершились без публичных деталей. Краткий комментарий для СМИ представил госсекретарь Марко Рубио, уклонившийся от конкретики и подчеркнувший общие принципы: стремление к миру и процветанию Украины, а также сложность предстоящей работы.
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник в администрации США, в фокусе обсуждений оказались такие сложные темы, как дата проведения выборов и возможные территориальные изменения. По данным Agence France Press, диалог проходил в напряженной атмосфере, однако обе стороны были сконцентрированы на выработке конкретного плана, который ляжет в основу будущих переговоров с Россией.
Ранее FT заявила о бесперспективности американо-украинских договорённостей без России.