«Загадка президентского пластыря». На церемонии в Белом доме Трамп снова скрывал правую руку

Трамп участвовал в подписании соглашения между ДРК и Руандой с пластырем на руке

Политика

Фото: [istockphoto.com/narvikk]

Во время значимого дипломатического события — церемонии подписания мирного соглашения между Демократической Республикой Конго и Руандой — внимание наблюдателей привлекла не только политическая важность момента, но и небольшая личная деталь американского лидера.

Президент США Дональд Трамп участвовал в процедуре, демонстрируя на правом запястье медицинский пластырь. Как отмечают журналисты, этот аксессуар сопровождает президента уже несколько дней.

Во время церемонии он периодически прикрывал запястье левой рукой, однако в отдельные моменты пластырь был отчетливо виден в кадре, породив волну вопросов и предположений в медиапространстве.

Ранее сообщалось о том, что на руке президента США снова заметили замазанные тональным кремом синяки.