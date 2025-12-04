«Загадка президентского пластыря». На церемонии в Белом доме Трамп снова скрывал правую руку
Трамп участвовал в подписании соглашения между ДРК и Руандой с пластырем на руке
Фото: [istockphoto.com/narvikk]
Во время значимого дипломатического события — церемонии подписания мирного соглашения между Демократической Республикой Конго и Руандой — внимание наблюдателей привлекла не только политическая важность момента, но и небольшая личная деталь американского лидера.
Президент США Дональд Трамп участвовал в процедуре, демонстрируя на правом запястье медицинский пластырь. Как отмечают журналисты, этот аксессуар сопровождает президента уже несколько дней.
Во время церемонии он периодически прикрывал запястье левой рукой, однако в отдельные моменты пластырь был отчетливо виден в кадре, породив волну вопросов и предположений в медиапространстве.
Ранее сообщалось о том, что на руке президента США снова заметили замазанные тональным кремом синяки.