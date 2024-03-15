Захарова: долги Румынии перед РФ в 25 раз превышают стоимость отправленного России золота

Минувшим днем, 14 марта, Европарламент резолютивно потребовал от России вернуть Румынии переданный в годы Первой мировой войны золотой запас. Депутат ы ЕП решили, что часть золота якобы до сих пор так и не была возвращена Бухаресту.

Данное заявление не осталось без внимания Москвы. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем аккаунте в соцсетях, тут Бухаресту неплохо бы вспомнить о своих долгах перед Советским Союзом и Россией.

По словам дипломата, румынская задолженность в 20-25 раз превышают стоимость отправленного Россию в 1916–1917 годах золотого запаса Румынии.

«Если же подсчитать все румынские долги перед Россией и Советским Союзом, то, как полагают некоторые эксперты, получим в районе 1365–1665 тонн золота, что в 20–25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916–1917 годах», — напомнила Захарова.

Она также добавила, Россия уже давно вернула почти все золото и остальные ценности в ходе отношений с Румынией в советский период.