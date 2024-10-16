Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свойственной ей ироничной манере высказалась по поводу нового так называемого плана победы, представленного накануне главарем киевского режима Владимиром Зеленским.

Как отметила дипломат, за пятилетку правления украинского лидера страна и ее жители хлебнули столько горя, что в «плане победы» Зеленского определенно есть лишние буквы — «П» и «О». Захарова напомнила, что Украина за последние годы столкнулась с повальной наркоманией, тысячами убитых и полностью разрушенной экономикой.

«За 5 лет изменилось многое: разрушена Украина, убиты тысячи людей, вынюханы горы кокаина. Одно осталось неизменным — две лишних буквы „ПО“, — прокомментировала Захарова в своем telegram-канале.

Ранее в США оценили пункт «плана» Зеленского о немедленном принятии Украины в НАТО.