В США оценили пункт «плана» Зеленского о немедленном принятии Украины в НАТО

Согласно последним заявлениям официальных лиц, Североатлантический альянс не рассматривает возможность приглашения Украины в свои ряды в краткосрочной перспективе.

Эта информация была подтверждена представителем США при НАТО в ходе недавнего онлайн-брифинга.

Джулианна Смит подчеркнула, что на данный момент альянс не готов обсуждать вопрос о скором вступлении Украины в организацию. При этом было отмечено, что НАТО по-прежнему придерживается позиции о возможном членстве Украины в будущем.

В преддверии предстоящей министерской встречи НАТО, запланированной на 17 октября, ожидается, что участники альянса сосредоточат свое внимание на обсуждении текущей помощи Киеву и возможностях ее расширения. Представитель США отметила, что объемы и характер поддержки будут определяться исходя из потребностей украинской стороны.

По словам дипломата, Украина в настоящее время нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны и артиллерийских комплексах. Она выразила уверенность, что по итогам предстоящей встречи министров стран НАТО будут приняты решения о новых инвестициях в поддержку Украины.

Ранее стало известно о том, что Зеленский представил «план победы» в Верховной Раде, который по словам украинских политиков, поддержали все политические партии Украины. При этом, генеральный секретарь НАТО поделился стратегией альянса относительно Украины на пресс-конференции в Брюсселе, указав, что основная цель заключается в поддержке страны в ее борьбе и подготовке к возможным переговорам с Россией «с позиции силы».