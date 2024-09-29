Захарова назвала Госдеп США «бюро по раздаче боеприпасов»

В кулуарах Организации Объединенных Наций большинство политиков и лидеров мировых держав давно называют американский Госдеп не иначе как «бюро по раздаче боеприпасов». На это в своем Telegram-канале иронично указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как подчеркнула она, внешнеполитическое ведомство США уже давно своими агрессивными поступками дискредитировало как себя, так и всю американскую дипломатию в целом. Разве может быть так, чтобы дипломаты разговаривали вперед пушек, задалась вопросом представитель МИД.

«В ооновских кулуарах обсуждают, что Госдеп США превратился в бюро по раздаче боеприпасов, и американская дипломатия сама себя дисквалифицировала», — написала Захарова.

Ранее мы писали, что очередь из желающих пожать руку главе МИД России Сергею Лаврову выстроилась на сессии Генассамблеи ООН.