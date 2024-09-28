Очередь из желающих пожать руку Лаврову выстроилась на сессии Генассамблеи ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после выступления главы российского ведомства Сергея Лаврова выстроилась очередь из желающих пожать руку и пообщаться.

Дипломат в своем канале рассказала про часть встречи в Нью-Йорке, где проходит заседание Генеральной Ассамблеи ООН. По словам Марии Захаровой, выступление Сергея Лаврова впечатлило представителей иностранных государств. После этого к нему подходили очень многие, чтобы пожать руку и сказать несколько слов.

Основными темами ГА ООН стали самые острые и актуальные события в мире. Помимо украинского кризиса обсудили обострение отношений и конфликт Израиля с Ливаном, выполнение мирных и иных соглашений, перепродажа и движение военной техники, переданной другими странами. В частности Лавров подчеркивал, что Турция не имеет права перепродавать третьим странам комплексы С-400, если этого не разрешит Россия.

Ранее сообщалось, что Россия осудила действия Израиля против Ливана.