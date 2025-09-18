Захарова назвала появление Зеленского в образе ангела «мем-канонизацией»

На территории Украины продолжается разрушение канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сопровождающееся «мем-канонизацией» президента Зеленского. Об этом в своем телеграм-канале высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя появление Зеленского в образе ангела на обложке одного из украинских изданий.

«Думала, что фейк. Но нет. Правда. Уничтожение УПЦ продолжается мем-канонизацией упырей», — написала она, приложив снимок обложки журнала NV, на которой вместе с украинским президентом также изображены Андрей Ермак, возглавляющий его офис, и советник Дмитрий Литвин.

Захарова предположила, что СМИ таким образом намекает на то, что граждане Украины «готовы даже на это, лишь бы режим отлетел».

