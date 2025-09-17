«Черная метка» США: Захарова сравнила покушения на политиков с методами бандитов и пиратов

Серия покушений на политиков в США с использованием снайперского оружия стала своего рода зловещим символом для страны. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в эфире «Радио Sputnik» нападение на консервативного американского активиста Чарли Кирка.

Захарова отметила, что в американской истории уже были случаи покушений на политических деятелей, включая президентов, где снайперы вели огонь с возвышенностей.

Она подчеркнула, что снайперские выстрелы с крыш или высоких зданий приобретают характер некой «черной метки», наподобие той, что используется в криминальных кругах. Захарова добавила, что в этом контексте для США произошедшее не является чем-то принципиально новым.

Нападение на Кирка произошло 10 сентября, когда он выступал в университетском кампусе штата Юта. Во время его выступления прозвучал выстрел с расстояния примерно 800 м, пуля попала в шею. Несмотря на экстренную госпитализацию, Кирка спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что убийца Чарли Кирка пошутил о том, что это был его двойник.