Захарова пообещала усугубление ситуации на мировом рынке из-за ввода в ЕС пошлин на зерно из РФ

Продовольственный рынок и так находится не в лучшем состоянии, но ситуация еще более ухудшится из-за того, что Евросоюз ввел пошлины на ввоз зерна из России и Белоруссии. Так считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Такая точка зрения появилась в ее Telegram-канале.

Руководство ЕС считает, что именно пошлины на российские и белорусские продукты смогут предотвратить дестабилизацию рынка в Европе. Они также лишат РФ доходов. Захарова в ответ написала, что глава Еврокомиссии точно не переживает за те страны, народ которых голодает.

«Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире? Никаким, они лишь усугубят ситуацию с продовольствием в мире», - указала она.

Дипломат добавила, что обстановка на мировом рынке и так выглядит совершенно абсурдной, даже без всяких дополнительных пошлин.

Ранее Захарова ответила Макрону на его призыв прекратить боевые действия на время Олимпийских игр в Париже. Она предложила Франции и всем европейцам прекратить поставки вооружений на Украину.