МИД РФ ответил на предложение Макрона о перемирии на Украине на время ОИ
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Ранее Париж предложил Москве прекратить огонь на территории Украины на период проведения Олимпийских игр во французской столице. Соответствующее заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон.
Также французский лидер заявил о своей готовности провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу деэскалации текущего конфликта.
На предложенное отреагировали в российском МИД. Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, прежде чем предлагать перемирие на время ОИ-2024, Парижу бы стоило сначала прекратить поставки вооружений киевскому режиму.
«Предлагаю ему [ президенту Франции Эммануэлю Макрону] прекратить поставки вооружений», — цитирует Захарову РИА Новости.
Напомним, Олимпиада в столице Франции будет проходить с 26 июля по 11 августа нынешнего года.