МИД РФ ответил на предложение Макрона о перемирии на Украине на время ОИ

Ранее Париж предложил Москве прекратить огонь на территории Украины на период проведения Олимпийских игр во французской столице. Соответствующее заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон.

Также французский лидер заявил о своей готовности провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу деэскалации текущего конфликта.

На предложенное отреагировали в российском МИД. Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, прежде чем предлагать перемирие на время ОИ-2024, Парижу бы стоило сначала прекратить поставки вооружений киевскому режиму.

«Предлагаю ему [ президенту Франции Эммануэлю Макрону] прекратить поставки вооружений», — цитирует Захарову РИА Новости.

Напомним, Олимпиада в столице Франции будет проходить с 26 июля по 11 августа нынешнего года.