Захарова предупредила, что уходящая администрация Байдена может «нагадить» России

Уходящую администрацию президента США Джо Байдена рано сбрасывать со счетов, так как она будет у власти еще минимум два полноценных месяца и многое может измениться, напомнила в своем аккаунте в соцсетях официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметила официальный дипломат, у Белого дома есть еще пара месяцев, чтобы основательно подпортить России жизнь на мировой арене и в украинском конфликте в частности. И, возможно, изданному президенту США Дональду Трампу еще предстоит разгребать «авгиевы конюшни» Байдена и его команды, предупредила Захарова.

«Проигравшие признали победителя, но Трампу еще нужно вступить в должность. Пожалуйста, это не забывайте, что у уходящей администрации еще в кармане пару месяцев. За это время, а мы их знаем, нагадить можно много, думаю, что их русофобия никуда не делась», — написала Захарова.

Напомним, что в США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что Дональд Трамп во время своего второго срока на посту главы американского государства рискует вновь оказаться в так называемом вашингтонском болоте.