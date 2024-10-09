Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова прокомментировала скандал в США вокруг музыканта и продюсера P. Diddy. Она призвала Вашингтон разобраться с «вурдалаками, насилующими детей», передала «Лента.ру».

Весной 2024 года сотрудники Национальной безопасности провели в домах P. Diddy в Лос-Анджелесе и Майами обыски в рамках расследования о секс-торговле. Сейчас в отношении продюсера в США вскрываются «грязные факты», связанные с интимными связями с несовершеннолетними. В частности, P. Diddy подозревается в связи с Джастином Бибером, который на момент работы с ним был несовершеннолетним.

«Каждое мероприятие, которое проводил этот самый P. Diddy, все это якобы селебрити-окружение, предполагало обслуживание его сотнями-тысячами людей», — сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что этот инцидент произошел в стране, «напичканной камерами». Она подчеркнула, что в Штатах ведется круглосуточное видеонаблюдение.

Настоящее имя P. Diddy — Шон Комбс. Он является одним из самых влиятельных рэп-исполнителей, продюсеров и бизнесменов в американской музыкальной индустрии.

В 1990-х он создал свой собственный лейбл Bad Boy Records, где занимался продюсированием других артистов. Работал в качестве продюсера с The Notorious B.I.G., Мэрайей Кэри, Джей Зи, Ашером и многими другими.

Ранее Захарова заявила, что скандал с рэпером P. Diddy говорит о многолетнем беспорядке в США.