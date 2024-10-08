Захарова: скандал с рэпером P. Diddy говорит о многолетнем беспорядке в США

Властям США пора уже навести порядок дома, а не направлять силы на борьбу с журналистикой. Об этом говорит скандал вокруг преступлений рэпера P. Diddy, уточнила в интервью RT представитель МИД России Мария Захарова.

Скандал с продюсерами, актерами и артистами Захарова зазвала чудовищным показателем того, что в стране происходит бардак. Известные личности, замешанные в инцидентах, стали жертвами американской системы, которая строилась десятилетиями.

«И в центре этого всего — насилие над детьми, в том числе педофилия. Всё это происходило не раз, не два, не десять и не сто. Это имело системный характер в виде цепочки мероприятий и, можно сказать, такой мафиозно-клановой структуры, которая объединяла людей из шоу-бизнеса, людей из государственного, какого-то политико-государственного сообщества, очевидно. И они друг друга каким-то образом покрывали, обслуживали, общались и так далее», — сказала представитель МИД.

По словам Захаровой, властям США следует навести порядок в стране и больше внимания уделять настоящей журналистики, которая пытается указывать на ошибки и проблемы.

Напомним, американского рэпера P. Diddy отправили под арест 17 сентября. Ему вменяют множество преступлений: от торговли людьми до насилия. Также распространились сведения о том, что музыкант устраивал вечеринки с наркотиками и оргиями.

Ранее сообщалось, что российских актеров приглашали на жуткие ечеринки P. Diddy.