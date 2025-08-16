Захарова с иронией напомнила коалиции желающих о «макроновских салфетках и ложечках»

В своем Телеграм-канале официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова с юмором прокомментировала информацию о проведении очередной встречи «коалиции желающих» на фоне прошедших на Аляске переговоров России и США.

Накануне стало известно, что лидеры Франции, Великобритании и Германии — Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц — проведут встречу в формате видеоконференции в рамках «коалиции желающих».

«Салфетки и ложечки для сахара не забыли бы», — посмеялась Захарова.

Напомним, в начале весны нынешнего года в интернете появились фотографии, на которых запечатлён момент, когда Макрон во время своего визита в Киев что-то прячет в карман. На столе рядом с лидерами также можно заметить предмет, напоминающий ложку или палочку.

Французская сторона прокомментировала ситуацию, заявив, что Макрон убрал «обычную бумажную салфетку». Также Париж выразил возмущение по поводу сообщений о «наркотических веществах», которые якобы были обнаружены на столе лидера Франции.