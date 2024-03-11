Захарова: Украину не зовут в НАТО из-за планов стран Запада на ее территорию

Украина до сих пор не была приглашена в НАТО должным образом только потому, что это потребовало бы от стран-членов военного альянса окончательного признания существующих границ страны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на ВГТРК дипломат пояснила, что признание границ не входит в планы НАТО, ибо его члены имеют четкие виды на территорию соседней с Россией страны.

«Так ее не позвали в НАТО, потому что тогда НАТО обязана была бы признать существующие границы, а это НАТО делать совсем не с руки, учитывая, что на западные части Украины есть большие взгляды в первую очередь у Польши», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ призвала в дальнейшем анализировать данную тему в контексте того, как страны Запада разделяют Украину, которую некогда во всю называли своим партнером и даже другом.