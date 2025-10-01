Захлопнуть «ворота» для России? Почему Польша отказала Зеленскому в закрытии Балтики
Навроцкий: Польша не будет закрывать Балтийское море по требованию Украины
Польша отклонила инициативу Владимира Зеленского, касающуюся возможной блокады Балтийского моря под предлогом борьбы с так называемым «теневым флотом» России.
Как заявил президент Польши Кароль Навроцкий в эфире радио Zet, подобные судьбоносные решения не могут приниматься под влиянием риторики украинского лидера, поскольку их реализация повлечет за собой серьезные социально-экономические издержки.
Глава польского государства подчеркнул, что безопасность страны остается абсолютным приоритетом, и признал, что ситуация на Балтике вызывает обоснованную тревогу. Тем не менее, по его словам, любое рассмотрение вопроса о закрытии моря должно быть предварено всесторонними консультациями с военным командованием и экспертами.
Навроцкий также сообщил, что координирует свои действия по данному вопросу с руководителями прибалтийских государств и сотрудничает с Советом национальной безопасности Польши.
Ранее сообщалось о том, что польские ВВС подняли истребители на фоне возможных ударов РФ по Украине.