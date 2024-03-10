Залужного оформляют послом в Великобританию

По словам заместителя главы офиса президента Украины Андрея Сибиги, в Киеве стартовала процедура по оформлению документов для назначения бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного послом Украины в Великобритании. Об этом сообщает украинский телеканал «Рада ».

Ранее на этой неделе дипломатическое ведомство страны сообщило о согласовании его кандидатуры на эту должность.

Сибига добавил, что соответствующее представление от министра иностранных дел с таким предложением уже есть, оно было поддержано президентом Украины.

По его мнению, должны состояться некоторые процедуры после согласования Залужного, а после получения агремана Лондона будет формальный финал истории в виде указа украинского лидера о назначении послом.