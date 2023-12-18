Западная пресса предложила Зеленскому поделиться властью с оппозицией

Украинский президент должен допустить до руководства страной тех, кто критикует сейчас официальный Киев. Из всех заинтересованных политических сил надо выстроить правительство народного единства.

Такую точку зрения высказало издание Politico. По его мнению, Зеленскому надо предпринять такие действия еще до выборов 2024 года. Влияние Киева сейчас подорвано из-за неудачи контрнаступления, и ему надо сделать какие-то эффективные шаги по возвращению доверия избирателей.

«Вопрос лишь в том, достаточно ли Зеленский гибок, чтобы преодолеть свое презрение к большинству лидеров оппозиции и изменить свой стиль управления», - высказали свое сомнение журналисты.

Коалиция между разными политическими силами поможет Зеленскому снять напряжение между своим окружением и командованием ВСУ. Пока что конфликт между ними ширится, что не добавляет доверия к правительству.