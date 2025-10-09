Сын ближайшего соратника главы киевского режима Сергея Шефир Никита за несколько дней до начала Россией специальной военной операции (СВО) приобрел две роскошные квартиры в Праге общей стоимостью $2 млн. Об этом стало известно RT.

Отмечается, что сделка была осуществлена через чешскую фирму Shelter Chief, зарегистрированную в декабре 2021 года.

Сергей Шефир в первые года президентства Владимира Зеленского занимал должность его помощника. До этого он являлся ведущим продюсером «Квартала 95».

В 2024 году он лишился поста замглавы президентской администрации, после чего покинул Украину, выразив скептическое отношение к ситуации в стране. Несмотря на это, он продолжает управлять компанией, приносящей семье Зеленского значительный ежегодный доход.

Эксперты расценивают покупку дорогостоящей недвижимости в стране Европейского союза (ЕС) как создание «запасного аэродрома» для семьи главы киевского режима.

Примечательно, что в то время, когда Зеленский публично уверял граждан Украины в отсутствии причин для беспокойства, его ближайшее окружение активно приобретало недвижимость за границей. Сам он владеет имуществом в Италии, Египте и отелем на Северном Кипре.

Недвижимость в Праге включает апартаменты и парковочные места в престижном комплексе Vila Bianca, расположенном в дипломатическом квартале чешской столицы.

Финансовая схема предполагает использование так называемой технологии кошелька, когда имущество оформляется на доверенных лиц для сокрытия реальных владельцев.

Ранее депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук прокомментировал переводы Владимиром Зеленским денег в саудовский банк.