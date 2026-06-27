Сардаров шокировал заявлением о том, как на самом деле живут эмигранты за границей

Блогер Амиран Сардаров заявил, что жизнь эмигрантов за рубежом часто оказывается крайне сложной и сравнил ее с испытанием, требующим полного перезапуска жизни и адаптации. Об этом пишет «Лента.ру».

Блогер Амиран Сардаров поделился своим взглядом на жизнь эмигрантов и оценил опыт переезда за границу как крайне сложный.

Эмиграция как резкий жизненный перелом

По словам Сардарова, первые годы жизни в другой стране становятся особенно трудными. Он отметил, что адаптация требует полного переосмысления привычного образа жизни и фактически начинается с нуля, как у человека, который только учится базовым навыкам.

Сложности адаптации в новой среде

Блогер подчеркнул, что эмигранту приходится заново учиться общению, мышлению и восприятию окружающей среды. Этот процесс, по его мнению, занимает длительное время и сопровождается серьезным психологическим и бытовым стрессом.

Риски потери профессиональной реализации

Сардаров также заявил, что многие талантливые люди, успешно реализовавшиеся на родине, за рубежом могут столкнуться с потерей своих позиций и постепенно «раствориться» в новой среде из-за сложностей адаптации.