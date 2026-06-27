Михалков остался недоволен реакцией Кремля на обращение Бони

Народный артист РСФСР, актер и режиссер Никита Михалков на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) резко высказался об истории, которая весной широко обсуждалась в СМИ. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости», режиссер раскритиковал реакцию Кремля на обращение телеведущей и блогера Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину.

Все началось 14 апреля, когда проживающая в Монако Боня записала 18-минутное видеообращение к главе государства. Она заявила, что выступает «от лица народа», и пожаловалась на блокировку мессенджеров и ограничения работы интернета в стране. Также она предложила создать специальную платформу, где россияне могли бы напрямую писать президенту.

Уже 16 апреля Боня опубликовала новое видео. Со слезами на глазах она сообщила, что ее обращение посмотрели в Кремле, а реакция последовала лично от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Представитель Кремля подтвердил, что видео действительно привлекло внимание. Михалков не скрывал своего удивления на форуме

«И представитель Кремля на полном серьезе ей отвечает, что работа идет. Ну, братцы, правда. Или трусы наденьте, или крест снимите. Нельзя жить в ощущении зазеркалья», — сказал режиссер.

80-летний артист призвал не принимать людей за дураков. По его мнению, жители страны прекрасно понимают фальшь подобных заявлений и не поддерживают такие публичные выступления.

Сама Боня позже признавалась, что решилась на обращение, потому что чувствовала напряжение в стране и боялась, что до президента не доходит правда. Ее видео набрало миллионы просмотров и около миллиона отметок «нравится».

Ранее режиссер Никита Михалков вывел формулу русского человека.