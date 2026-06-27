Китайский 212 T01 готовится к старту продаж и уже получил одобрение в России
«За рулем»: в России появится дизельный рамный внедорожник 212 T01
Китайский внедорожник 212 T01 с дизельным двигателем получил одобрение для продаж в России. Поставки модели начнутся в ближайшее время, пишет За рулем.
На российском рынке в ближайшее время стартуют продажи дизельной версии рамного внедорожника 212 T01. Модель получила официальное одобрение типа транспортного средства, что позволяет начать поставки без дополнительных ограничений.
Подготовка к выходу на рынок
Дистрибьютор марки 212 сообщил, что оформление всех необходимых документов завершено. Это означает, что автомобиль полностью готов к официальному появлению в стране и будет доступен для покупателей в ближайшее время.
Техническая часть и внедорожный потенциал
Дизельная версия внедорожника оснащается двухлитровым двигателем мощностью 166 лошадиных сил с крутящим моментом 410 Нм. В паре с мотором работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач ZF, а систему полного привода дополняет раздаточная коробка BorgWarner с понижающей передачей.
Конструкция автомобиля выполнена по классической рамной схеме с двумя неразрезными мостами и зависимой подвеской. Производитель заявляет, что кузов отличается высокой долей прочной стали, что повышает его жесткость и долговечность.
Защита и адаптация к условиям эксплуатации
Особое внимание уделено антикоррозийной защите. В конструкции используется большое количество оцинкованных элементов, что должно повысить устойчивость к воздействию реагентов, влаги и низких температур.
По габаритам внедорожник относится к среднеразмерному классу и ориентирован на эксплуатацию в сложных дорожных условиях, включая бездорожье и регионы с суровым климатом.