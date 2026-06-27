Одна ошибка с домашней аптечкой летом способна превратить привычное лекарство в серьезную угрозу

Высокая температура может изменить свойства некоторых препаратов. Фармацевт объяснил, какие лекарства особенно опасны после перегрева и как правильно хранить домашнюю аптечку. Об этом заявил фармацевт Ион Яланжи в разговоре с РИА Новости .

Жара может сделать лекарства опасными

Высокая температура способна изменить свойства ряда лекарственных препаратов, из-за чего они могут не только потерять эффективность, но и представлять угрозу для здоровья. Об этом предупредил фармацевт Ион Яланжи.

Специалист отметил, что многие люди не обращают внимания на рекомендации по хранению, указанные в инструкции. Между тем перегрев способен привести к серьезным изменениям состава медикаментов.

Особую опасность представляют препараты в ампулах

По словам фармацевта, наиболее внимательно в жаркую погоду следует относиться к лекарствам в ампулах. Изменение цвета раствора или появление осадка может свидетельствовать о том, что препарат больше нельзя использовать.

Кроме того, при высокой температуре из раствора может испаряться часть жидкости, из-за чего возрастает концентрация действующего вещества. Это увеличивает риск передозировки и может привести к тяжелым последствиям.

Что происходит с другими лекарствами

Специалист также пояснил, что мази и ректальные свечи под воздействием жары могут расплавиться, а таблетки и капсулы нередко теряют свои лечебные свойства.

Чтобы избежать подобных ситуаций, препараты рекомендуется хранить в сухом и прохладном месте при температуре не выше 25 градусов. Фармацевт также советует не оставлять аптечку в автомобиле и не носить лекарства длительное время в сумке во время прогулок в жаркую погоду.