Одна ошибка с домашней аптечкой летом способна превратить привычное лекарство в серьезную угрозу
Фармацевт Яланжи: жара худшим образом влияет на свойства препаратов
Высокая температура может изменить свойства некоторых препаратов. Фармацевт объяснил, какие лекарства особенно опасны после перегрева и как правильно хранить домашнюю аптечку. Об этом заявил фармацевт Ион Яланжи в разговоре с РИА Новости.
Жара может сделать лекарства опасными
Высокая температура способна изменить свойства ряда лекарственных препаратов, из-за чего они могут не только потерять эффективность, но и представлять угрозу для здоровья. Об этом предупредил фармацевт Ион Яланжи.
Специалист отметил, что многие люди не обращают внимания на рекомендации по хранению, указанные в инструкции. Между тем перегрев способен привести к серьезным изменениям состава медикаментов.
Особую опасность представляют препараты в ампулах
По словам фармацевта, наиболее внимательно в жаркую погоду следует относиться к лекарствам в ампулах. Изменение цвета раствора или появление осадка может свидетельствовать о том, что препарат больше нельзя использовать.
Кроме того, при высокой температуре из раствора может испаряться часть жидкости, из-за чего возрастает концентрация действующего вещества. Это увеличивает риск передозировки и может привести к тяжелым последствиям.
Что происходит с другими лекарствами
Специалист также пояснил, что мази и ректальные свечи под воздействием жары могут расплавиться, а таблетки и капсулы нередко теряют свои лечебные свойства.
Чтобы избежать подобных ситуаций, препараты рекомендуется хранить в сухом и прохладном месте при температуре не выше 25 градусов. Фармацевт также советует не оставлять аптечку в автомобиле и не носить лекарства длительное время в сумке во время прогулок в жаркую погоду.