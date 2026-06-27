Автомобилистов ждут массовые проверки, которые уже начались в нескольких регионах

С 26 по 28 июня в нескольких регионах России сотрудники Госавтоинспекции проводят усиленные рейды. Основное внимание уделят выявлению водителей, управляющих автомобилями в состоянии опьянения, передает Газета.ру.

В ряде российских регионов с 26 по 28 июня проходят масштабные профилактические рейды Госавтоинспекции. Основная цель мероприятий — выявление автомобилистов, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Рейды проходят сразу в нескольких регионах

По данным Госавтоинспекции, усиленные проверки организованы в Ивановской, Тамбовской, Мурманской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Самарской и Рязанской областях.

Сотрудники полиции уделяют особое внимание пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, способных привести к серьезным авариям.

Россиян попросили сообщать о нарушителях

В ведомстве призвали граждан не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно или создают угрозу другим участникам движения. В Госавтоинспекции подчеркнули, что каждое такое сообщение будет оперативно проверено.

Нарушителям грозит серьезное наказание

В Госавтоинспекции напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования влекут административную ответственность. За такие нарушения предусмотрены штраф и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

В отдельных случаях, предусмотренных законодательством, подобные правонарушения могут повлечь и уголовную ответственность.