Под Тверью нашли место страшной трагедии, где спустя десятилетия появился памятный крест

Возле Сергиевского кладбища в Кашине появился поклонный крест, посвященный новомученикам, узникам местной тюрьмы и всем безвинно погибшим в годы Большого террора. Об этом сообщает Приходы .

В Тверской области увековечили память жертв политических репрессий

В Кашине Тверской области рядом с Сергиевским кладбищем установили пятиметровый поклонный крест в память о новомучениках, заключенных Кашинской тюрьмы и других людях, погибших в 1937–1938 годах во время массовых репрессий.

Крест появился на месте разрушенного храма

Памятный крест разместили возле места, где до 1930-х годов находилась церковь преподобного Сергия Радонежского. По имеющимся историческим сведениям, именно здесь были захоронены заключенные Кашинской тюрьмы, которых приговорили к высшей мере наказания в годы Большого террора.

Среди погибших был архимандрит Макарий

Одним из известных пострадавших стал преподобномученик Макарий — последний настоятель Краснохолмского Свято-Николаевского Антониева монастыря. Его задержали 21 декабря 1937 года в селе Завидовская Горка Кесовогорского района и отправили в Кашинскую тюрьму.

Священнослужителя обвинили в религиозной деятельности, антисоветской агитации и распространении сведений о насилии, беззаконии и арестах. 30 декабря 1937 года особый орган при управлении НКВД вынес смертный приговор, который был приведен в исполнение 5 января 1938 года. В 2000 году архимандрита Макария причислили к лику святых в Соборе новомучеников и исповедников Российских.

В установке памятника участвовали жители и прихожане

Автором пятиметрового поклонного креста стал Владимир Птицын. В его установке приняли участие священнослужители, прихожане Вознесенского собора Кашина, местные жители, а также воспитанники московского клуба «Зюйд-Вест» вместе со своими наставниками.