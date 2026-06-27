Россия раскрыла планы по освоению Венеры и назвала сроки новой космической миссии

В проекте основ государственной политики в космической сфере «Роскосмос» предложил после 2036 года приступить к исследованию Венеры с помощью автоматических станций. В числе приоритетов также названы освоение Луны и астероидов, пишет РИА Новости.

«Роскосмос» включил исследование Венеры в число перспективных направлений развития отечественной космонавтики. Соответствующее положение содержится в проекте указа президента об основах государственной политики в области космической деятельности, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Венеру планируют изучать автоматическими станциями

Согласно документу, после 2036 года предлагается приступить к исследованию Венеры с использованием автоматических космических аппаратов. Этот проект рассматривается как одно из ключевых направлений долгосрочного развития российской космической программы.

В числе приоритетов также Луна и астероиды

Помимо венерианской программы, государственная политика предусматривает развитие проектов по поиску и освоению ресурсов Луны и астероидов. Также в планы входит создание космических аппаратов с ядерной энергетической установкой.

Как отмечается в проекте, основные ресурсы предполагается сосредоточить на направлениях, которые способны обеспечить технологическое лидерство, суверенитет, безопасность и долгосрочное развитие космической отрасли.

Полет станции «Венера Д» намечен на 2036 год

Запуск российской автоматической станции «Венера-Д» запланирован на 2036 год.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что после реализации лунной программы именно Венера станет следующим объектом освоения для России. По его словам, выполнение такой миссии потребует значительных ресурсов и применения нестандартных инженерных решений.