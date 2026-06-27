Число пострадавших после покупки готовой еды в Астрахани продолжает расти

В Астрахани увеличилось количество пострадавших после употребления готовой продукции из гастронома. У всех заболевших лабораторно подтвердили сальмонеллез, один человек скончался, пишет Газета.ру.

Количество пострадавших в результате массового отравления готовой продукцией одного из гастрономов Астрахани увеличилось до 14 человек. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Среди заболевших есть дети

По данным ведомства, медицинская помощь потребовалась 14 пострадавшим, включая четырех детей. Проведенные лабораторные исследования подтвердили у всех пациентов сальмонеллез.

Кроме того, следователи сообщили, что одна из пострадавших женщин скончалась.

Следователи устанавливают обстоятельства

Массовое заболевание острой кишечной инфекцией было выявлено 27 июня среди людей, которые покупали и употребляли готовую еду в одном из предприятий общественного питания Астрахани.

По факту произошедшего организована процессуальная проверка. Следователи выясняют причины случившегося и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Появилась информация об одном из пострадавших

По информации Telegram-канала Baza, среди заболевших оказался бывший заместитель министра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков. Официального подтверждения этих сведений на данный момент не поступало.