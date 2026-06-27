Новый семиместный Suzuki удивил ценой и оказался дешевле многих российских автомобилей

На российском рынке появились новые семиместные Suzuki Ertiga. Минимальная стоимость модели начинается от 1 530 000 рублей, что оказалось ниже цены базовой LADA Largus, пишут «Автоновости дня».

В России начали продавать новый Suzuki Ertiga

На российском рынке появились новые семиместные компактвэны Suzuki Ertiga, поставляемые по альтернативным схемам. По данным продавцов, минимальная стоимость автомобиля составляет 1 530 000 рублей.

При этом модель оказалась доступнее базовой версии LADA Largus, которая без третьего ряда сидений оценивается минимум в 1 587 000 рублей. Также Ertiga заметно дешевле минивэна Sollers SF1, цены на который стартуют от 2 250 000 рублей.

Самое выгодное предложение

Самое доступное предложение разместил частный продавец из Твери. Он готов привезти Suzuki Ertiga под заказ за 1 530 000 рублей.

Речь идет о версии ZXi+, оснащенной шестью подушками безопасности, электроприводом складывания зеркал, кожаным мультифункциональным рулем, мультимедийной системой с 7-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, бесключевым доступом, кнопкой запуска двигателя, климат-контролем, круиз-контролем и 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

Сколько стоит Suzuki Ertiga в других регионах

Стоимость автомобиля зависит от региона и способа поставки.

В Омске и Владивостоке компактвэн предлагают привезти минимум за 2 100 000 рублей. В Перми цены варьируются от 2 460 000 до 2 560 000 рублей. В Уфе и Тюмени автомобили из наличия продаются примерно за 2 600 000 рублей.

Какие характеристики получила модель

Все предлагаемые Suzuki Ertiga имеют одинаковую техническую начинку. Автомобиль комплектуется атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 105 л. с.

Мотор оснащен цепным приводом газораспределительного механизма и системой распределенного впрыска топлива. В паре с ним работает классическая 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод предусмотрен только передний, а дорожный просвет составляет 185 мм.