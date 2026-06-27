Москвичей срочно предупредили о грозе и сильном ветре: надвигается шторм

В ближайшие часы в Москве ожидаются кратковременные дожди, гроза и порывы ветра до 17 м/с. Горожанам рекомендовали соблюдать осторожность и не оставлять автомобили под деревьями, пишет МК.

Жителей и гостей Москвы предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие часы. По прогнозам синоптиков, местами в столице ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы и усиление ветра.

Порывы ветра могут достигать 17 м/с

В комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что во время грозы скорость ветра местами может увеличиваться до 17 м/с. Непогода ожидается в отдельных районах города.

Москвичам напомнили о мерах безопасности

Горожанам рекомендовали соблюдать осторожность во время ухудшения погоды. Специалисты советуют не укрываться под деревьями во время грозы, а также не оставлять рядом с ними автомобили, чтобы избежать возможных последствий сильного ветра.