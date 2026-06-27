В Воронежской области срочно включили сирены и обратились ко всем жителям

Губернатор Александр Гусев сообщил о введении режима ракетной опасности на всей территории Воронежской области. Жителям рекомендовали немедленно проследовать в укрытия и следить за официальными сообщениями, пишет Газета.ру.

В Воронежской области введен режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, на территории области начали работать системы оповещения, а жителям необходимо соблюдать меры безопасности.

Жителям рекомендовали укрыться

Глава региона призвал тех, кто находится дома, перейти в помещения без окон и с капитальными стенами. Для этого лучше всего подходят коридор, ванная комната или кладовая.

Тем, кто во время сигнала оказался на улице, рекомендовано как можно быстрее зайти в ближайшее здание либо воспользоваться специально оборудованным укрытием.

Власти напомнили о мерах безопасности

После объявления ракетной опасности жителей попросили сохранять спокойствие, выполнять указания экстренных служб и внимательно следить за дальнейшими официальными сообщениями.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с профильными ведомствами принять дополнительные меры по снижению последствий атак на объекты гражданской инфраструктуры. Он отметил, что перед силовыми структурами стоит задача по противодействию подобным угрозам.