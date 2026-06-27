Обычный визит в салон связи закончился переломом носа и уголовным делом под Тверью

В Торжке 65-летняя местная жительница во время конфликта в салоне связи бросила платежный терминал в сотрудницу. Девушка получила перелом носа, а в отношении нападавшей возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону, передает Газета.ру.

Пенсионерка устроила конфликт в салоне связи

В городе Торжке Тверской области произошел конфликт между посетительницей и сотрудницей салона связи, который закончился уголовным разбирательством. По информации регионального управления МВД, 65-летняя женщина осталась недовольна обслуживанием и решила выплеснуть эмоции.

Во время ссоры она схватила находившийся на прилавке терминал для безналичной оплаты и бросила его в сторону 21-летнего менеджера.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь

Удар пришелся в лицо сотруднице салона. В результате девушка получила перелом носа и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

Правоохранители установили, что причиненный вред здоровью квалифицирован как легкий.

Возбуждено уголовное дело

Во время беседы с участковым подозреваемая признала свою вину. Она пояснила, что не ожидала столь серьезных последствий и лишь хотела выразить свое недовольство.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.

Известно также, что момент происшествия был зафиксирован камерами видеонаблюдения.