Туристы не поверили своим глазам: над Черным морем появились огромные смерчи

В акватории Черного моря возле Сочи очевидцы сняли на фото и видео сразу несколько смерчей. Синоптики ранее предупреждали о высокой вероятности их формирования и призвали жителей и туристов соблюдать осторожность, пишут Кубанские новости со ссылкой на Shot.

В акватории Черного моря у побережья Сочи днем 26 июня очевидцы зафиксировали сразу несколько смерчей. Эффектные природные явления попали на фото и видео, которые быстро распространились в социальных сетях.

Очевидцы сняли редкое природное явление

На опубликованных кадрах видно, как над морской поверхностью формируются мощные вихри, соединяющие воду и облака. Некоторые из них достигли значительных размеров и были хорошо заметны с берега.

Туристы и местные жители наблюдали за происходящим, снимая смерчи на камеры мобильных телефонов.

О возможности смерчей предупреждали заранее

Ранее синоптики объявили о высокой вероятности формирования смерчей над морем 26 и 27 июня. Предупреждение распространяется на участок побережья от Анапы до Магри, а также от Магри до Веселого, включая Сочи и федеральную территорию «Сириус».

Жителей и гостей Краснодарского края призвали соблюдать осторожность и следить за оперативными сообщениями экстренных служб.

В регионе сохраняется штормовое предупреждение

До 27 июня включительно на территории Краснодарского края продолжает действовать экстренное предупреждение. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер.