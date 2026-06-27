Туристы не поверили своим глазам: над Черным морем появились огромные смерчи
Shot: над Черным морем у Сочи заметили сразу несколько завораживающих смерчей
В акватории Черного моря возле Сочи очевидцы сняли на фото и видео сразу несколько смерчей. Синоптики ранее предупреждали о высокой вероятности их формирования и призвали жителей и туристов соблюдать осторожность, пишут Кубанские новости со ссылкой на Shot.
В акватории Черного моря у побережья Сочи днем 26 июня очевидцы зафиксировали сразу несколько смерчей. Эффектные природные явления попали на фото и видео, которые быстро распространились в социальных сетях.
Очевидцы сняли редкое природное явление
На опубликованных кадрах видно, как над морской поверхностью формируются мощные вихри, соединяющие воду и облака. Некоторые из них достигли значительных размеров и были хорошо заметны с берега.
Туристы и местные жители наблюдали за происходящим, снимая смерчи на камеры мобильных телефонов.
О возможности смерчей предупреждали заранее
Ранее синоптики объявили о высокой вероятности формирования смерчей над морем 26 и 27 июня. Предупреждение распространяется на участок побережья от Анапы до Магри, а также от Магри до Веселого, включая Сочи и федеральную территорию «Сириус».
Жителей и гостей Краснодарского края призвали соблюдать осторожность и следить за оперативными сообщениями экстренных служб.
В регионе сохраняется штормовое предупреждение
До 27 июня включительно на территории Краснодарского края продолжает действовать экстренное предупреждение. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер.