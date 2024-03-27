«Зеленский еврей своеобразный»: Песков ответил на вопрос о связях президента Украины с исламистами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистам радио «Маяк» порассуждал о причастности Украины и лично президента страны Владимира Зеленского к недавнему теракту в «Крокусе Сити Холле».

Представителя Кремля спросили, можно ли проследить украинский след в связях с исламистами, если во главе Украины стоит президент, являющийся по национальности евреем. В ответ Песков заявил, что Владимир Зеленский - «своеобразный еврей».

«Ну, еврей своеобразный там стоит, еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготение к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима. Это можно сказать совершенно однозначно, опираясь на факты и опираясь на заявления. Что касается, можно ли сказать так или иначе, можно сказать как угодно. И это, наверное, могут себе позволить обозреватели и аналитики», — отметил Песков.

Он подчеркнул, пока идет следствие по делу о теракте в «Крокусе» он не в праве давать комментарии, посоветовал изучить заявления президента Владимира Путина за последние дни.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно последним данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 139 человек. Сейчас спасательная операция в концертном зале уже завершена.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в резкой форме высказался о произошедшем вечером 22 марта теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. По его словам, месть за каждого убиенного в «Крокусе» отныне — главная цель России.