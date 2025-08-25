Зеленский обвинил Россию в попытках сорвать подготовку Украины к зиме

Украина сталкивается с трудностями в подготовке к зиме из-за «атак» России на энергетическую инфраструктуру, как заявил Владимир Зеленский. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия якобы наносит удары по энергетической инфраструктуре страны, что затрудняет подготовку к зимнему сезону. Он отметил, что такие действия направлены на срыв усилий Украины в этом направлении.

Зеленский подчеркнул, что Москва будто бы атакует не только тепло- и электростанции, но и объекты газовой добычи. Россия, по его словам, пытается помешать нормальному ходу хозяйственных мероприятий в преддверии холодов.

