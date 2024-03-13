Зеленский пообещал России «ответные потери» после взрывов в Кривом Роге

Украинское руководство собирается обеспечить «ответные потери» российской стороне после произошедшей накануне серии взрывов в Кривом Роге. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе своего обращения, которое транслировалось в социальных сетях.

В данном обращении Зеленский пригрозил РФ «ответными потерями» после удара по городу и сообщил, что спасательная операция в Кривом Роге завершена после того, как российский снаряд якобы пришелся на многоэтажное жилое здание.

Глава областной администрации Сергей Лысак также заявил в своих официальных социальных сетях, что от удара ВС РФ пострадало 44 мирных жителя, 8 из них находятся в данный момент в тяжелом состоянии.