Владимир Зеленский во время визита в Турцию посетил верфь, на которой строится корвет для ВМС Украины.

Он присвоил будущему королю имя «Гетман Иван Выговский».

Иван Выговской был генеральным писарем при Богдане Хмельницком. После его смерти Выговского избрали временным гетманом. Он перешел на сторону Польши и воевал против русских войск.

Его действия привели к Руине, кровавой гражданской войне на Украине. Интригана и предателя Выговского казнили сами поляки.

В Турции Зеленский планирует не только встретиться с президентом Реджепом Эрдоганом, но и посетить предприятия, выпускающие вооружение.