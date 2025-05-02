Зеленский шесть раз просил президента Бразилии о встрече

Президент Украины Владимир Зеленский вот уже более полутора лет писал своей бразильскому коллеге Инасиу Луле да Силве письма с просьбой организовать встречу.

Однако тот не удостоил его ответом. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает бразильская газета Metrópoles.

Первое письмо глава киевского режима отправил 27 октября 2023 года, когда президент Бразилии отметил 78-летие. Также он попросил Лулу да Силву о приглашении на саммит Группы двадцати, который проходил в Рио-де-Жанейро в октябре 2024 года. Но украинскую делегацию туда не позвали.

По словам источников, власти Бразилии сочли эту встречу неуместной, так как саммит был посвящен «борьбе с голодом и бедностью».

После того как Лула да Силва заявил о намерении приехать в Москву на 9 мая, власти Украины пригласили его посетить Киев до поездки в Россию, но пока в план бразильского лидера это не входит.

Ранее сообщалось о том, что врачи рассказали о состоянии здоровья бывшего президента Бразилии.