Глава киевского режима Владимир Зеленский решил провести переговоры с Россией, чтобы получить поддержку Запада, как сообщил британский дипломат и бывший посол Великобритании в России Иан Прауд в своем выступлении на YouTube.

Он подчеркнул, что встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным не состоится до тех пор, пока не будут урегулированы основные вопросы, которые волнуют Москву. И он это прекрасно осознает, поэтому и ведет себя так уверенно и якобы жаждет встречи со своим визави.

Также, по мнению Прау, к осени истечет срок ультиматума, выдвинутого Трампом в адрес Москвы. И тогда на Украину снова польются доллары и оружие из-за океана, надеется Зеленский, считает Прауд.

«Сейчас у всех отпуска, начнется сентябрь, и выйдет срок ультиматума Трампа. А зачем Зеленскому заключать какие-либо сделки, если в сентябре Белый дом исполнит свои обещания?» — сказал он.

Представитель дипломатического корпуса отметил, что лидер киевского режима ведет нечестную игру: он лишь создает видимость стремления к соглашению. Это делается для того, чтобы получить поддержку западных стран.

«Но одновременно ему нужно, чтобы западные спонсоры были довольны, что Украина пытается найти дипломатическое решение конфликта. Чтобы получить еще денег и оружия, ему надо хотя бы сделать вид, что он пытается договориться с Россией, хотя очевидно, что он никак на это не мотивирован», — заключил Прауд.

Напомним, в среду вечером, 23 июля, в Стамбуле завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча длилась примерно 60 минут.

В ходе конференции, которая состоялась после встречи, руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил о новых соглашениях, касающихся обмена военнопленными и погибшими. Также были предложены короткие перемирия продолжительностью 24 или 48 часов, чтобы санитарным группам можно было безопасно забрать раненых и тела бойцов.