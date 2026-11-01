Слезоточивый газ вместо экскурсий: 20 тысяч россиян могли попасть в эпицентр погромов в Европе

Париж, Ницца, города Италии и Испании охвачены масштабными уличными беспорядками, которые затронули ключевые туристические районы. По оценкам, до 20 тысяч россиян могли оказаться в эпицентре событий: вместо экскурсий туристы сталкиваются со слезоточивым газом, горящими автомобилями и отменой общественного транспорта. Об этом пишет « Турпром ».

В некоторых районах Парижа и Ниццы введен комендантский час, заблокирован доступ к Лувру и другим достопримечательностям, люксовые магазины и рестораны подвергаются грабежам. Во Франции за выходные задержали 1300 протестующих. Эксперт Анатолий Ковтун отметил, что европейский туризм переживает кризис: поездки стали не только дорогими, но и опасными. МИД США и Великобритании выпустили экстренные рекомендации для граждан в ЕС.

Госдепартамент США призвал проявлять бдительность, избегать мест массового скопления людей и зон протестов, следить за уведомлениями властей и соблюдать комендантский час, держаться на безопасном расстоянии от столкновений, не снимать протестующих и полицейских и поддерживать связь с близкими. МИД Великобритании предупредил о сбоях транспорта и рекомендовал координировать маршруты, при беспорядках укрываться в закрытых помещениях, блокировать двери и не выходить до рассеяния толпы, имея при себе оригиналы документов и международную медстраховку.