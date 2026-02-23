«Женевский формат». Переговоры Москвы, Вашингтона и Киева возобновятся 26 февраля

Проведение очередного раунда переговоров по украинскому вопросу в Женеве намечено на четверг, 26 февраля. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает ТАСС .

Предыдущая трехсторонняя встреча дипломатов России, Соединенных Штатов и Украины прошла в том же формате 17 и 18 февраля. Обсуждения заняли значительное время: в первый день диалог длился примерно шесть часов, а во второй сторонам потребовалось около двух часов для продолжения работы.

Особенностью прошедших переговоров стала позиция американской делегации. Как указал специальный посланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф, функция США в данном переговорном процессе заключалась исключительно в посредничестве. Американская сторона выполняла в переговорах роль модератора, отметил он.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский обвинил Россию в срыве диалога после Женевы.