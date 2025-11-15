Жизнь по принципу «ноль градусов»: Трамп объяснил, почему никогда не пил и не принимал наркотики

Президент США Дональд Трамп сделал откровенное заявление, касающееся его личных принципов. В интервью британскому телеканалу GB News политик признался, что в его жизни не было места ни алкоголю, ни наркотикам.

«Я никогда не употреблял спиртное и не пробовал наркотики», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что, по его убеждению, лучшая стратегия в борьбе с пагубными пристрастиями — это никогда их не пробовать. Такой подход, по его словам, избавляет человека от мучительного и долгого пути избавления от зависимости. Этот же принцип он всегда транслировал своим детям, наставляя их держаться подальше от сигарет, алкоголя и наркотиков.

На фоне этих заявлений в информационном поле активизировались спекуляции о состоянии здоровья американского лидера. Опровергая распространившиеся в соцсетях конспирологические теории о тяжелом недуге, Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил, что чувствует себя прекрасно, даже лучше, чем три десятилетия назад. Поводом для слухов стало его кратковременное отсутствие на публике и в официальном графике Белого дома.

В качестве весомого аргумента политик сообщил о результатах недавно пройденного медицинского обследования. По его словам, магнитно-резонансная томография (МРТ) показала идеальные результаты, что, по мнению Трампа, является прямым подтверждением его отличной физической формы.

Ранее Трамп заявил о том, что выплаты $2000 малоимущим начнутся только в следующем году.