Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой в адрес всех, кто обвиняет Россию в «геноциде». Он задал всем критикующим вопрос, почему тогда родители новоиспеченного главкома ВСУ Александра Сырского мирно проживают на территории РФ. Свое недовольство журналист выразил в своих соцсетях .

В своем посте Боуз задал вопрос критикующим: если РФ осуществляет «геноцид» в отношении Украины, каким образом родители и брат Сырского, рожденного в России, могут жить там абсолютно мирно?

Он также напомнил, что в РФ так и не был запрещен украинский язык, а сами украинцы могут въезжать в страну – их в этом никто не ограничивает и не преследует, в отличие от Украины. Журналист также указал на то, что Киев так и не объявил войну РФ, несмотря на свою риторику.

Боуз заявил, что обвинения в геноциде, направленные в адрес России, являются очередной ложью, которую распространяет коллективный Запад и обеспечивает Украина.