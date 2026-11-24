В Серпухове в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи состоялось занятие «Время, которое принадлежит мне: как успевать главное». Участников поприветствовала депутат Совета депутатов, директор центра Надежда Еремина. По ее словам, студентам важно грамотно распоряжаться временем — при подготовке к экзаменам, совмещении учебы с подработкой и в дальнейшем при трудоустройстве.

Главным инструментом встречи стала матрица Эйзенхауэра — способ планирования, при котором все дела раскладывают по двум осям: важности и срочности. Сначала каждый участник индивидуально распределял свои повседневные задачи по этим критериям, а затем ребят ждала командная работа: нужно было составить распорядок одного рабочего дня штатного сотрудника учреждения.



Организаторы подчеркнули, что подобные встречи помогают студентам получать практические навыки от экспертов и учиться применять их в учебе и будущей работе.